〈南部〉舞團再現經典 舞出對土地情感

2017-10-23

迪迪新作「阿婆的泥土記憶」

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕每個人在自己成長的家園、故鄉裡，都有著難以忘懷的生活故事，該如何詮釋這份深刻的情感？取材時常以環境議題為發想的迪迪舞蹈劇場，推出最新創作《阿婆的泥土記憶》，以意象式的演繹手法，結合台語詩詞，加上磚頭、稻草、舊皮箱等道具，昨天在歸仁文化中心精彩呈現，回響熱烈。

藝術總監：盼喚起心動時刻

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，阿婆做為土地的象徵，也是府城的母親，以及歷史的眼睛，透過這樣的視野，來傳達不同世代的記憶，希望藉此喚起每個人的心動時刻。

這齣劇作共有十個段落，前半部包含以土地為本的「根」、從觀眾席現身的「 阿婆」、真實故事改編的「花若離枝」、舊社會女性限制的「媛錮」，加上透過踢踏舞來表現的「迴音」等。

阿婆象徵土地 府城的母親

其他段落還有「Ｘ．Ｙ的悄悄話」、「牽．掛」、「童．趣」、「尋路」，以及包含歷經春耕、夏耘、秋收、冬藏等生命滿載的「旅人」。

劇團也將兩百塊紅磚頭搬到現場，還有稻草束與舊皮箱等道具，營造出古意，符合時代氛圍，讓舞台演出更為生動。

王儷娟說，希望透過多元化的形式，為藝術表演注入新生命，也邀民眾一起傳承這塊土地的歷史與關懷。