〈南部〉辱連長被退伍軍人圍剿 業者兩度道歉

2017-10-23

當事人接受道歉 爭議落幕

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市王姓退伍軍人到王品集團西堤鳳山店求職風波延燒，台灣退伍軍人權益保障協會昨前往店家抗議，王品集團由公共事務部總監林淑芬向當事人及社會鞠躬致歉，強調沒有歧視退伍軍人，若造成誤解感到抱歉，一度遭退伍軍人圍剿，認為集團沒有誠意，將發動拒吃行動，不過集團晚間緊急聲明滅火，王男已接受副店長道歉，退伍軍人同意不再抗議王品，但仍不滿政府漠視態度。

高市一名王姓退伍連長今年十月中旬到王品集團西堤鳳山店應徵見習襄理，疑遭副店長出言羞辱，引發台灣退伍軍人權益保障協會不滿，理事長黃正忠昨號召退伍軍人、軍眷廿多人前往抗議，一行人高舉「王品沒品」、「歧視軍人必有報應」等大字報。

王品集團公共事務部總監林淑芬昨提出三點聲明，對於這次求職事件造成當事人及社會大眾觀感不好，代表公司出面鞠躬致歉，並強調沒有歧視任何軍人，若造成大家誤解真的抱歉，一度遭退伍軍人圍剿。

一行人群情激憤，強調事實上已造成傷害，卻不敢承認錯誤，高喊「拒吃王品」、「職業歧視」，認為集團沒有誠意，將發動拒吃行動，要求集團帶副店長出面道歉，否則絕不善罷干休，堅持抗議到底。

王品集團晚間七時再發聲明稿滅火，強調副店長對此深感歉意，王先生本人也接受致歉；理事長黃正忠表示，既然王品集團及副店長已經道歉認錯，當事人王先生也接受對方道歉，協會尊重雙方達成共識，決定停止抗議行動，才平息整起風波。

集團專案襄理曾宛婷指出，王男因無餐飲業經驗，必須從計時人員學習起，經王男考量後婉拒，未來將強化幹部的面試訓練，讓每個求職者都能感受到尊重。