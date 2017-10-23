〈南部〉38行政區擬砍半 市府：人事費省逾2億

2017-10-23

〔記者葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕高雄縣市合併後，行政區多達卅八區，大小行政區的人口、面積差距超過百倍，要求行政區整併的聲音不斷；民政局表示，正研擬將卅八區砍半為十八至十九區，每區人口數廿萬人以上，估計每年能省下人事支出二、三億元。

里長：民眾奔波洽公花更多

林園區里長聯誼會主席洪進財表示，縮減行政區域看似可撙節人事支出，但民眾卻得因此奔波到更遠地區洽公，施政沒有便民反而擾民，且各里環境、產業不同，例如林園有石化工業區，若與大寮區合併就不適宜，跟小港又有地理區隔（被工業區隔開），該如何合併？

市議員黃天煌認為，之前高縣有些地區幅員廣大，區合併牽涉到洽公交通不便，但在原高市地區就不會有這個問題，要從長計議。

議員建議先從里整併再擴大

市議員王耀裕表示，這涉及地緣性及區域發展，茲事體大，他認為應該先進行「里」的調整，例如大寮區因眷村改建遷徙，部分里戶數、人數大幅減少，可以討論合併，然後再依可行性擴大「區」的合併。

高雄縣市於七年前合併，目前人口數二七七萬七千餘人，面積二九四六平方公里，幅員遼闊。

根據今年九月底統計資料，高雄市人口數最多的鳳山區，達卅五萬八千餘人、其次為三民區卅四萬三千餘人、左營區十九萬七千餘人。

人口數最少的三區都是山地區，分別是茂林區一千九百餘人、那瑪夏區三千一百餘人、桃源區四千二百餘人，與鳳山及三民區相比，差距超過百倍。此外，甲仙區、田寮區也各只有六千多、七千多人。

若以面積計算，最大的桃源區達九二八平方公里，面積最小的鹽埕區與旗津區則都不到一．五平方公里，相差高達六百倍。

根據市府腹案，高雄市行政區一定得整併，原則上以人口為基礎，除了原住民地區外，其餘將以每區廿萬人以上的方向進行整併。

高雄市民政局長張乃千表示，希望中央的行政區域劃分法能趕快通過，加速高雄行政區的整併，但這也牽涉到議員選舉區域，至少要在選前一年定案，目前距離二○一八的選舉只剩一年多，時間上肯定來不及。

至於各行政區應如何整併？市府也相當頭大，擔心引起議員及立委等民代反彈；有網友先獻策，「鍵盤重劃」卅八區整併成十九區，列出凹底區、南星區、新灣區、鼎金區、澄樹區、興達區、大楠區等整併後的新行政區名稱。