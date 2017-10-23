〈南部〉盜採砂回填地 高樹打造光電示範區

2017-10-23

首期明年4月完工 總目標37公頃

〔記者羅欣貞／高樹報導〕廿多年前屏縣高樹鄉因遭盜採陸砂形成千島湖、大峽谷的地景，經縣府與國有財產署（簡稱國產署）花了五年時間填平後，將打造成光電示範區，並於昨天動土，第一期約一公頃，預計明年四月完工，未來逐期開發，總目標約卅七公頃。

遭盜採陸砂的國有地，過去因欠缺管理，被傾倒垃圾、棄土及廢棄物，形成有如大峽谷、千島湖般的卅五個大坑洞，每個約一公頃，深度約十至廿八公尺；屏東縣政府與國產署合作，利用經濟部水利署疏濬後土石方回填補平，去年五月完成。

屏東縣長潘孟安表示，回填後的土地質性貧瘠，且無水利基礎建設供農業種植利用，閒置荒蕪，農委會今年六月修正通過「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，縣府與國產署簽訂土地進行改良利用契約，再委由業者設置太陽光電設施，是「化腐朽為神奇、沙漠變綠洲」的最好寫照。

全部完工 年可提供逾1.2萬戶用電

高樹光電示範區涵蓋國有土地一百一十二筆，佔地約卅七公頃，將依計畫分階段開發，第一階段一．一公頃，由得標廠商玉衡能源公司設置太陽能光電設施，明年四月完工；後續將分年分區施作，全部完成後，每年約可發電四千六百萬度，相當可提供一萬二千六百戶家庭用電，並減少碳排放量二．四萬公噸。