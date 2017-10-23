〈台北都會〉視察漁市場遭攤商嗆聲 柯P尷尬

2017-10-23

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨凌晨四點視察萬華區第一果菜及漁類批發市場，與蔬菜、青果、漁市公會理監事座談，了解市場改建工程計畫，並與攤商互動。由於一四○億元的市場改建計畫要耗費七年，柯視察批發市場過程中，被一名攤商嗆聲「你這樣下去的話，我們生意都完蛋了啊！」只見柯露出尷尬的笑容走過去。

不過，柯文哲與公會座談時，一位與會人士指出，聽到改建需要七年，柯頻頻搖頭，還臨時增加行程到華中橋堤外視察。柯表示，「相信如何改建，大家各有想法，喬喬咧（台語），目標就是要快」；現在的市府團隊做事比較快，而且要趁柯文哲這個人「瘋瘋的」，才可以趕快改建，「換別的市長也沒有用，瘋的才能來做這件事」。

台北農產運銷公司總經理吳音寧則表示，將積極協助市場處溝通，看有無更好方案。

根據北市府目前揭露改建計畫，二○一八年十月，漁產拍賣場將遷移至堤外，該年十二月再拆除漁產拍賣大樓、冷凍大樓、卸貨區等；二○一九年九月第二次拆除農產水果零批場、蔬果拍賣場、蔬菜零批場，接著分期施工，預計七年完工。但該批發市場每日蔬果平均交易量一千六百公噸、每日漁獲平均交易量八十二公噸，攤商擔心改建導致客人流失。

柯視察蔬果市場時，有攤商伸出手給柯簽名，也有不少攤商與柯握手、留影。但漁市場的攤商與柯互動就寥寥可數；還有一位攤商不滿漁市場改建不符交易需求，對柯說，「你這樣下去的話，我們生意都完蛋了啊！」副市長陳景峻隨即緩頰，只見柯尷尬一笑，不發一語。