〈台北都會〉公宅難進住 阿美族導演促設原民自治區

2017-10-23

籲撥陽明山等山坡地 建屋辦祭典

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府去年底推行，公宅總戶數五％保留給原住民，至今八百戶公宅中卻僅有十一戶原住民戶，購屋修繕補助也僅不到五人申請。都發局說明，今年大龍峒公宅才落實政策，原民保留戶已全部招滿。但阿美族紀錄片導演馬躍．比吼則進一步提出，北市雖然未遇到傳統領域議題，但是否能先撥一、兩公頃位於陽明山等山坡的土地，讓原民維持自治，能在土地內興建住所及舉辦祭典等，讓生活及文化有所結合，同時解決居住及文化傳承問題，成立原住民自治區。

市府：寸土寸金 不可能蓋傳統房舍

對此，北市原民會主委陳誼誠回應，北市現有都會型部落的東湖國宅CE基地，已有提供文化學習及祭典場所，坦言台北地區寸土寸金，現實考量下不可能像部落興建傳統房舍，否則有點緣木求魚。

台灣原住民族政策協會理事長伍杜．米將說，過去原民到台北，語言、文化與漢人不同，因此房東往往會擔心造成破壞、不付房租，但近年已減少。北市原住民議員李芳儒則說，每一百位陳情者中，還是有五、六位是因為租屋歧視。

馬躍．比吼指，政府不願歸還原鄉傳統領域，才導致族人因為生計來到都會區，「該有的土地還給族人，其實不用那麼多族人來到台北。」他表示，原住民族歷史正義與轉型正義委員會在上月說要面對平埔族的參政權及土地權，認為北市府可撥一、兩公頃的土地讓族人自治，除了可以興建房舍、舉辦祭典儀式外，更可以在那邊傳授課程。

都發局說明，公宅保留五％給原住民是去年才通過政策，因此過去無特別保留，今年第一個適用為一百一十戶的大龍峒公宅就有保留五戶原住民戶，全數都招租出去；也預告，近期招租的松山區健康公宅、文山區興隆二區公宅也將提供五十戶的原民保留戶。