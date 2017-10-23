〈台北都會〉借地成徵地 中和區信義街地主喊告

2017-10-23

地主：僅同意工程受益費抵交 非出讓

〔記者翁聿煌／新北報導〕中和區興南夜市所在約四百公尺的信義街，因緊臨南勢角捷運站而地價不菲，其中有部分地主認為土地還是公共設施保留地，可辦理抵稅、容積移轉和買賣交易，未料公所去年翻出當年地主同意將工程受益費抵交土地徵收價款的「同意書」，認定此地已完成徵收，不得容積移轉或買賣。地主覺得政府疑侵占土地，雖已有地主提起行政訴訟敗訴，其他地主仍準備訴訟中。

市府坦承 以現今法令確實有缺失

新北市城鄉發展局副局長汪禮國指出，過去政府想徵收公共設施土地又缺經費，很多都使用興南夜市的模式向地主取得公設保留地。汪也認為，以現在法令來看確有缺失，其他區也有類似案例，已要求各區公所在半年內清查。至於民眾權益受損的部分，則報請中央研議補償方式。

地主不解 允無償供地卻成市府的

邱姓地主指出，中和公所曾在民國六十八年要開闢十二米寬的信義街及施設下水道，要求地主們簽「同意（土地）無償提供使用，但不徵收工程受益費」，當時他即同意公所施工；一直以為土地先「借」公所暫用，未來會有補償費，且土地在一○五年以前的都市計畫土地使用分區都是公設保留地，地主們便拿來抵稅、買賣或進行容積移轉。

而信義街約四百公尺長、四千多平方公尺土地，公告現值每平方公尺十八萬七千元，其中約一千五百平方公尺面積的地主有簽「同意書」。

中和公所翻出文件 確為完成徵收

中和區公所在一○五年一月找出當年的文件，認定以開闢道路的土地增值效益取代徵收費，已完成徵收，對於已辦理抵稅或容積移轉的不再追究，卻讓未處分土地的邱姓地主們不滿，認為政府侵占土地，揚言以訴訟維護權益。