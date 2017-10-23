〈台北都會〉聯合婚禮省錢獎不完 101對步紅毯

2017-10-23

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市聯合婚禮昨天在淡水漁人碼頭舉行，主打郵輪風造景，除了原先規劃的一百對新人，之前因執勤遭酒駕撞傷截肢的蘆洲警分局警員陳昭宏與妻子鄭螢姍，也受邀參加補辦婚禮，一○一對新人在市長朱立倫、副市長侯友宜的見證下互許終身，現場有復古金龜車帶新人進場，在河岸浪漫共舞，擁吻放閃，現場洋溢幸福氣氛。

陳昭宏與妻子鄭螢姍當初僅簡單辦理登記，市府獲知後，邀請兩人參加聯合婚禮；此外，現場交往最久的是愛情長跑十六年的黃佑瑞、許嘉惠，兩人就讀板橋海山國中時就是班對，彼此是對方的初戀，雖然大學、研究所一南一北讀書，但仍不畏距離，時常相約見面。

對於戀情持久的秘訣，黃佑瑞、許嘉惠笑說：「多看對方的優點，多包容對方的缺點，絕不可強求對方改變生活習慣。」小兩口也形容，交往久了，雖然感情不像烈酒般濃厚，但卻像是一杯熱茶，初入口時溫潤，再淺嘗則回甘。

新人林大峰、王富桂則是透過網路交友認識，林大峰是泥水工，王富桂是櫃姐，兩人因愛吃美食，在網路聊得很開心，相約在情人節當天見面後，就認定彼此為對的人，交往三年來已育有二子。

另一對新人常英傑、李怡萱因參加民政局舉辦的聯誼活動而相識，常英傑歷經廿六次聯誼失敗，終於在第廿七次聯誼上，遇見想要一生守護的李怡萱，常英傑說，經過廿六個月的交往，他趁著女方生日，相約去看阿里山千年神木，他在神木見證下求婚，女方驚喜之下點頭，讓他抱得美人歸。

新北市聯合婚禮主題趣味性高、獎品豐富，還提供五天四夜郵輪蜜月旅行抽獎，一公布報名，就吸引新人排隊登記，今年有人連續搭帳篷等候三天半搶到頭香，也有人出動公婆幫忙排隊。