〈北部〉宜蘭最強人瑞 112歲黃欽河告別

2017-10-23

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉人瑞黃欽河，曾是宜蘭縣最年長的人瑞，更被譽為「宜蘭最強人瑞」，今年九月壽終正寢，享壽一百一十二歲，昨天子孫為他在冬山鄉的家中舉辦感恩告別式，孫子黃啟清說，他的樂觀和堅持，是黃家傳承的珍寶。

曾照顧他的外勞來台送他最後一程

黃欽河原是宜蘭最年長的人瑞，社會處表示，全台一百一十歲以上人瑞共計十三人，黃欽河長者實歲一百一十一歲，年齡大約排在全國第七位。黃欽河今年九月十三日辭世，昨天舉行告別式，場面溫馨感人，黃欽河育有七男六女，現在子孫已經超過三百人，昨天齊聚一堂，甚至連曾照顧他的外勞盧必都特地從菲律賓來台，就只為了送他最後一程。

去年蔡英文總統曾來陪黃欽河一起過生日，還稱讚黃欽河看起來簡直只有七十歲，當時宜蘭前縣長、現任農委會主委林聰賢也一起跟他切蛋糕慶祝。昨天告別式會場，林聰賢也到場致意，他說，帶著不捨與祝福的心情，來擔任黃老先生的生平介紹人，每年重陽節都會去探望他，還記得他活潑又獨特的幽默感，很容易跟年輕人打成一片，讓人印象深刻。

黃欽河在民國前五年於宜蘭冬山鄉出生，從小務農，八歲開始幫人養牛，也曾隨著父母種植番薯等農作物，農閒時就到蘇澳粉鳥林、三星太平山從事樟腦油的提煉工作，一生勤奮打拚。

精通武術 逾百歲還曾表演關刀

精通武術的黃欽河，擅長舞大刀、打鼓，一百多歲的他還曾拿起二十台斤重的關刀，表演武術，他也擔任過武術老師，指導出許多子弟兵，傳承武術傳統技藝，還會自己鑽研二胡、月琴，相當多才多藝。