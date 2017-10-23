〈北部〉部落媽媽秀私房菜 宴客有「原」味

2017-10-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕每年夏天是花蓮各原民部落舉辦年祭的時節，年祭是阿美族人的「過年」，不但要祭祖、各部落也會宴客，但近年的宴客都變成叫外燴「辦桌」，漸漸失去「原味」，壽豐鄉吉阿都蔓部落媽媽們挖掘阿嬤私房菜，昨舉辦上菜秀，讓部落木雕大師胡銀祿吃了直說「以後豐年祭都要吃這個」！

部落美食饗宴活動昨天在壽豐鄉平和聚會所舉辦，八位媽媽向母親、長輩挖掘古早私房菜，再加上些許創意，昨天在聚會所搬上桌給族人試吃！包括炒蘆葦心、山苦瓜鑲飛魚象徵「苦盡甘來」、都市人沒看過的「涼拌輪胎苦瓜」、阿美族糯米飯「hakhak」加入養生紅藜同煮，或是南瓜煮鹹豬肉盅、還有涼拌海菜等佳餚，以及純米釀造小米酒。

部落媽媽林家敏說，比如「木虌子」一般認為比較「寒涼」，但阿美族祖先的智慧是把木虌子和藤心一起煮湯，就可以「負負得正」，健康又好吃，這道菜就是她向祖母學來的。

而現場的餐盤、餐具也別出心裁，是部落木雕班的學生砍竹子，用中空的竹節做碗、竹片也雕成湯匙形狀，沒有使用塑膠碗，並以麵包樹葉、月桃葉當成盤子，更能呈現美食自然風味。

林家敏說，豐年祭的宴客以前都是部落婦女自己準備，現在都改成叫外燴辦桌，缺乏阿美族飲食文化，為了呈現這次的部落美食饗宴，整個社區都動起來分工合作，「豐年祭本來就應該是這樣子」，大家一起做準備工作，也凝聚大家的向心力。