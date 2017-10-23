〈北部〉走進部落廚房 花蓮推深度小旅行

2017-10-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕「民以食為天，想要認識部落，就從廚房開始吧！」行政院農業委員會花蓮區農業改良場與生活旅人工作室合作，以部落飲食文化為主題規劃深度小旅行，昨舉行成果展暨新書發表會，以二本《族人的廚房》、《部落農耕生活工藝誌》新書記錄花蓮原住民族關於野菜、傳統工藝等文化紀錄，希望發展在地的文化旅行特色。

場長范美玲說，花蓮農改場針對原住民農產業的技術研發與輔導，進行原民作物保種，建立野菜等部落特色作物栽培技術，開發相關加工產品，輔導部落發展農業休閒體驗活動，舉辦部落行動教室訓練課程等，去年開始，與O’rip攜手合作，將「地產地消」概念結合原住民傳統文化，以部落廚房小旅行的活動方式，帶領旅客深入體驗原民食材、飲食與文化，希望激盪出更多部落農遊的可能性。

O’rip負責人黃啟瑞說，「如果不走入廚房，我們終究錯過去理解該人群與環境互動的機會，陌生其歷史變遷過程與現代處境，當然也不容易觸及該文化的精髓」，因此去年經歷十餘次的溝通討論與田野拜訪，與花蓮農改場合作推出「尋原味─花蓮人廚房」部落小旅行。針對阿美、布農、太魯閣及噶瑪蘭族，設計包括食材、烹飪、食器及飲食倫理課等行程內容，希望讓旅客從「產地／土地到餐桌」來深入認識體驗部落文化。

昨天成果展中，除邀請參與者分享心得，現場還有撒奇萊亞族國福社區的耆老，示範編織三角形的「阿里鳳鳳」，是用林投葉編織盛裝糯米飯，拌入鹹豬肉等簡單美味的配料，蒸熟後就是一道暖心又暖胃的傳統料理。撒奇萊亞族的族人也預告今年十一月首場部落廚房小旅行活動就在國福部落舉行，詳細資料可向O’rip生活旅人工作室洽詢：03-8332429。