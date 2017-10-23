〈北部〉宜蘭囝仔李慈雲 全運會鐵餅摘金

2017-10-23

擲出51.63公尺 為家鄉留下金牌

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕來自宜蘭縣頭城鎮的選手李慈雲，在這次於宜蘭舉辦的全國運動會男子鐵餅項目，以五十一公尺六三的成績為家鄉留下金牌，他謙虛的說，雖然很高興為家鄉奪冠，但擲出來成績還是不如預期，未來將持續訓練，希望能擲出更好的成績，以參加下屆亞運為首要目標。

二十三歲的李慈雲是宜蘭高中及國立體育大學陸上運動技術學系畢業，高二開始加入田徑隊，因體型壯碩，原先是鉛球選手，後來因一次休息時間，因一時興起，與學長競賽擲鐵餅，發現成績也不差，擲出了信心，遂開始投入擲鐵餅的訓練。

宜蘭首金 可獲40萬獎勵金

這次全運會李慈雲以五十一公尺六三的距離，在男子鐵餅項目為家鄉留下金牌，這是宜蘭選手全運開幕後，獲得的首面金牌，將可獲得四十萬元獎勵金；李慈雲說，這是他第三次參加全運會，很高興這次能為家鄉留下冠軍，不過因為太緊張，第一擲擲出五十一公尺六三後，開始亂用力，後面反而擲不好，導致成績不如預期。

「練習時會練到想哭！」李慈雲指出，擲鐵餅不是力氣大就擲的遠，最重要的是出手的速度，速度越快擲得越遠，要抓到教練要求的出手感覺，非常不容易，即便奪冠，他的出手速度仍未達到完美，這需要經過長期的訓練去克服。

李慈雲表示，過去他比賽最好的成績是五十三公尺，未來希望能擲出超過五十八公尺的成績，打破全國紀錄，未來會持續訓練，現階段以參加明年亞運為終極目標。