〈北部〉幸福從陪伴開始 竹市親子館增設施

2017-10-23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市衛生社福大樓親子館是提供親子互動及增進親子感情的空間，為讓包括身心障礙兒童的所有孩子都可以開心玩，親子館增加多項共融設施。市長林智堅表示，將持續努力保障身心障礙孩子的遊戲權，達到「回歸、參與、融合」的理念。

社會處表示，親子館共融服務除每場次五組身心障礙家庭（含弱勢家庭）優先入館、每月最後一個星期五下午「小太陽日」為身心障礙及弱勢家庭活動專場外，即日起更增加兩本獨特貼心措施的「雙視版的館舍簡介」，書的一邊是圖文，另一邊為點字內容，讓視障家庭能清楚了解親子館設施與服務內容。

此外，館方也陸續購置雙視繪本、有聲書、感統玩具、呼叫鈴、放大鏡、溝通小白板等設施、提供輪椅使用者可調整高度的親子桌椅，上月起更與中華民國聾人協會合作，安排活動課程手語翻譯服務，讓身心障礙者家庭能擁有享有遊戲空間與權利。

林智堅表示，親子館在服務過程中，發現身心障礙的孩子們因身體因素，受限於環境與空間，在使用遊戲設施時比一般孩子來的辛苦，因此積極推動設置共融設施，讓身障礙者家庭入館無障礙，未來香山及北區親子館也都會規劃設置，實現親子館「幸福從陪伴開始」的想法，達成共融理念。

社會處長陳雪慧表示，為讓身心障礙家庭充分認識親子館，市府主動邀請身心障礙社福團體及家庭，入館體驗親子館之各項共融設施，讓孩子們探索，更增進與其他孩子互動機會。