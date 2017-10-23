〈北部〉苗縣禁航區少 推無人機拚觀光

2017-10-23

各局處研擬計畫 爭取中央經費

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣因較少禁航區，苗栗縣長徐耀昌認為發展無人機運用深具契機，要求各局處研擬創新計畫，讓苗栗縣率先啟動無人機運用，成為新亮點。各單位目前提出舉辦無人機攝影比賽等構想，盼帶動地方觀光發展，甚至運用到勘災、山坡地保育及橋樑檢測等，所需經費將向中央爭取。

苗栗縣是西部縣市最大安全飛行訓練場地，得天獨厚的地理環境是國際飛手證照培訓實飛操練的最佳場所，今年六月間台灣無人機應用發展協會及英國無人機協會到苗縣府拜會徐耀昌，推廣無人機運用及飛行正確觀念。

由於無人飛機會擾亂機場飛機的起降，恐危及飛航安全；個人的隱私也在空拍機的籠罩下一覽無遺，讓不少縣市對此發展感到頭痛，但徐耀昌認為，苗栗縣較少禁航區，這項新興產業透過即時性影像傳輸，可帶動新型態娛樂體驗、各產業技術及災害防治等進步，盼能節省人力及經費，深化便民服務。

負責主導推動無人機運用計畫的苗縣府勞工及青年發展處說，各局處目前已就無人機運用到文化觀光、產業技術、監測與災害防救等業務上，提出相關構想。

例如透過無人機影像分析，進行農業災損勘查，以及以往要透過人力勘查水土保持被破壞情形，未來將由無人機來執行山坡地是否被濫墾、濫伐、公路橋樑檢測，以及偏鄉道路坍方勘查等。此外，未來也計畫舉辦無人機攝影比賽，透過影像記錄，帶動苗栗縣的觀光發展。

英國無人機協會成員認為，台灣在無人機產業扮演相當重要的角色，不論是研發、訓練、組裝領域皆擁有相當優秀的人才，希望未來有機會與苗縣府合作引進國際無人機競速大賽在苗栗縣舉辦，並找合適場所進行無人機應用的教育訓練及成立無人機訓練場，藉此帶動地方年輕世代回流創、就業。