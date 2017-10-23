〈北部〉石門水庫楓半馬 攤位免費申請

2017-10-23

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園半程馬拉松「石門水庫楓半馬」將於十二月二日登場，即日起至十月廿七日，開放免費申請擺攤，僅限桃園市在地產業，以一店一攤位為原則，詳情可查詢市府農業局網站。

農業局指出，為了結合在地產業，帶動石門水庫周邊商機，今年設置「特色商品攤位」及「美食體驗區」，希望在地產業能報名設攤，推廣農特產品。農業局也提醒有意報名者，現場禁止明火、販售食品必須具備食品安全檢驗說明，報名可上農業局網站下載報名表填寫，傳真到：336-5548，再電洽：338-2999，確認收執後即完成報名程序。