〈北部〉青塘園新入口意象 送子鳥迎賓

2017-10-23

青塘園遊客中心 昨天啟用

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區青塘園生態公園以玻璃帷幕打造的「青塘園遊客中心」昨天啟用，塘內斜張景觀橋旁、由台灣動畫導演呂文忠所創作裝置藝術「送子鳥─白鷺鷥與男孩」同步亮相，童趣模樣博得大人與小孩的心，直呼好可愛，成了接替「四眼呱呱」站崗的最佳代言人。

四眼呱呱移到八德生態公園

原來，去年初台灣燈會在桃園，呂文忠受邀在青塘園入口處設計身長九公尺、頭至地面高五公尺的「青蛙王子」裝置藝術燈組，並取名「四眼呱呱」，成為燈會期間拍照、打卡的熱門景點；市長鄭文燦原本宣布要永久留在青塘園的「四眼呱呱」，去年八月配合桃園地景藝術節搬至八德埤塘自然生態公園，自此一去不返，令地方相當扼腕。

「青蛙王子不見了！」「青蛙王子哪裡去？」中壢區公所過去一年為此接獲許多詢問電話，甚至要求複製一件；市府文化局為此評量認為各區應有不同的裝置藝術特色，於是委請呂文忠再創作這件長五公尺、寬和高都是六公尺的「送子鳥─白鷺鷥與男孩」，彰顯桃園翱翔與希望的概念，也在此少子化的時代，祝福參觀者都能好「孕」到。

鄭文燦昨出席「青塘園遊客中心暨豆薈趣文創餐廳」開幕活動，他表示，遊客中心周圍環繞數條簡樸的石棧步道，既是公園、也是地標。桃園升格後，首次舉辦「台灣燈會」就選在青埔，為活化埤塘及現有空間，未來桃園市立美術館也將在青埔特區，初步規劃會納入青塘園，以天橋將園區加以連結；其中，青塘園占地六．三公頃，將結合城市與生態，成為青埔特區最有特色的公園。

鄭文燦預告，今年十二月廿三日，市府會在高鐵站前廣場舉辦「鐵玫瑰音樂節搖滾耶誕趴」，同日，五月天也在附近的桃園國際棒球場開始十一場演場會，一路唱到跨年，青埔地區會越來越熱鬧。