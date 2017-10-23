〈北部〉重要濕地發展綠能 議員憂衝擊生態

2017-10-23

〔記者陳昀／桃園報導〕市府發展綠電，預計三年內擇一六六口埤塘、約一六五○公頃建置太陽能發電系統，但市議員范綱祥發現，扣除不能變更用途的重要濕地後，市府僅有約一四八○公頃可用，質疑市府將重要濕地也納入，除了會衝擊生態，也可能違反濕地保育法。

市府：須營建署同意 年底會有結果

副市長王明德表示，會不定期召開跨局處會議商討，並強調，市府執行的優先考量依序為適法性、必要性、效率性，絕對不會帶頭違法。市府都市發展局代理局長盧維屏表示，光電埤塘確實涵蓋一部分重要濕地，但可透過向內政部營建署申請「重要濕地保育利用計畫」解套，內政部將審查多少濕地面積允許使用、多少必須排除，預計年底會有初步結果，通過後市府才會設置光電系統，沒有違法。

范綱祥指出，根據濕地保育法第廿一條規定：「重要濕地範圍內之土地得為農業、漁業、鹽業及建物等從來之現況使用…」，意指不能變更原始用途，但全市埤塘面積約二千六百公頃，扣除一一二○公頃的重要濕地後，只剩一四八○公頃可用，「這要如何達到市府宣稱的一六五○公頃？」他說，雖然支持發展綠能發電，但不能因此危害到濕地生態，更擔憂市府淪為違法之譏。

鳥會：危害生態就是違背綠能初衷

「不是反對綠能，但危害生態不就違背綠能的初衷嗎？」桃園市野鳥學會代理理事長吳豫州表示，十年來學會在境內五十口埤塘進行冬季鳥類調查，每口埤塘平均每年有一千四百至二千八百隻冬候鳥，以雁鴨科最多，已著手整理相關資料給市府，希望市府避開具有特殊生態景觀的埤塘。

盧維屏表示，市府第一階段針對一．五公頃以上水域的水利用地施作太陽能光電系統，第二階段才是濕地，且必須通過營建署審查才會施作。

都發局指出，一六五○公頃的目標，是先前根據最樂觀情形所推估的數字，後續仍需考量業者意願、台電饋線是否能配合等因素；對於外界擔憂危及生態，都發局表示，收到野鳥學會的資料後會將其納入考量，並同步提供內政部「重要濕地審議小組」參考。