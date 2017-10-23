〈中部〉（台中）助雙老照顧家庭自立 鬆餅餐車啟動

2017-10-23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕社會局為協助弱勢雙老照顧身心障礙者子女家庭，成立雙老家庭服務中心暨社區關懷據點，讓雙老有喘息空間，有服務中心昨啟動「雙老鬆餅餐車」，進一步助身障雙老家庭自力更生。

社會局統計，台中市約有一萬餘戶卅五歲以上身心障礙者由六十歲以上雙老照顧家庭，部分家庭的雙老承受沉重照顧及經濟壓力，社會局首創風氣推出身障者雙老家庭日間關懷據點，鼓勵身障者和照顧者走入社區，由據點志工提供關懷與支持。

另在北區、清水區、東區和豐原區成立雙老家庭服務中心，提供每週三天共廿一小時的據點服務，讓雙老照顧者喘息，身障子女能享受休閒甚至健康維持等服務，目前共服務五百八十八戶雙老家庭。

社會局昨日在市府廣場舉辦成果展，其中東區東信社區發展協會成立的雙老家庭服務中心也啟動「雙老鬆餅餐車」。

協會指出，公益餐車源起於五十餘歲的身心障礙者「阿水」長期由已逾七十歲的母親照顧，因父母憂心兒子未來無以為繼，協會進一步替「阿水」母子量身訂做能力可負擔的鬆餅製作課程，更打造「雙老鬆餅餐車」，嘗試到夜市等地販售，扣除成本後的所得就交給母子，助他們自力更生。

社會局長呂建德指出，台中市目前有卅五個身障者雙老家庭日間關懷據點，據點數全國最高，服務逾一萬二千三百餘人次。