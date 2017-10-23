〈中部〉遠看像台「南」？ 台中新市旗修改中

2017-10-23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市黃底紅字的市旗被譏為全台最醜市旗，市府今年初以i-Voting選出新市旗設計，至今卻未使用，議員詢問市府：「新市旗在哪裡？」市府新聞局長卓冠廷表示，各界對票選第一名的作品有不同評價，連作者都認為必須修改，市府已邀作者與專家共同討論修改中。

新聞局今年初舉辦市旗徵稿及線上票選活動，共有四．五萬名市民參與，並在二月公布結果。但何敏誠議員指出，他的父親、前國策顧問何春木今年三月過世，市府送來的市旗仍是原來的市旗，就連現在市議會廣場懸掛的也是原市旗，新市旗在哪裡？

何敏誠表示，目前的市徽源於日治時期大正十年（西元一九二一年），為配合台中市役所辦公廳落成啟用，公開徵求市章設計並經評選而生，當時從二千多件作品中，經五位評審選出十二件，再由市協議會投票決定。

鄭功進議員也說，市徽圖案以「中」字對稱，圓形表示團結一致，設計相當簡要清楚；這次新版的市旗設計，被網友詬病太複雜，遠看分不清楚是台中或台南。

連作者都認為要修改

對此，卓冠廷表示，新市旗票選第一名作品出爐後，各界有不同評價，包括作者本身都認為必須修改，讓市旗更漂亮，因此現在正修改設計中，市長也指示新聞局邀請作者與專家共同討論調整，讓市旗作品更能符合設計初衷。