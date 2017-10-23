〈中部〉（台中）大里蓋運動中心 毀掉啟用一年新球場

2017-10-23

〔記者陳建志、黃鐘山／台中報導〕市府預計年底斥資四億多元，在大里運動公園興建大里國民運動中心，但規劃的興建場址目前是田徑場，為避免未來民眾無處可運動，先在一旁闢設新田徑場後再蓋運動中心，不過，近日施工後民眾發現，新闢的田徑場位置不是當初規劃的戲水區，而是挖掉剛整修才一年的籃球場，市議員李天生痛批市府運動局浪費公帑。

市府︰考量整體動線 球場改做田徑場

市府運動局主秘郭明洲表示，市府計畫趁這次興建運動中心時，將大里運動公園的設施和動線進行整體規劃，因考量目前田徑場使用人口主要居住在靠近勝利二路的一側，民眾未來運動、散步較方便，才會將新田徑場改至原籃球場位置，明年還會繼續編列經費，針對步道等設施重新規劃，強調新田徑場預計年底前就能完工，新闢的籃球場也會盡快完工提供民眾使用。

大里區人口超過廿萬人，市府規劃在大里運動公園興建運動中心，今年八月並完成委外營運簽約，預計年底動工、二○二○年啟用，但運動中心規劃場址目前是田徑場，每天都有很多民眾散步、慢跑，地方擔心興建運動中心後無處運動，市府允諾先在一旁新闢田徑場，並在九月底施工闢設新田徑場。

球場剛花百萬整修 議員痛批浪費公帑

不過，李天生發現，市府一○四年三月舉行地方說明會時，表示將把新田徑場改到原戲水區，一併解決長年漏水的問題，即使今年八月廿二日進行委外簽約時提供的說明資料，新闢田徑場也還是在原戲水區，沒想到近日圍上圍籬施工，才發現新田徑場將改到現在的籃球場和網球場的位置，現有的籃球場、網球場則將遷至原戲水區。

李天生表示，這三座籃球場市府去年七月才花費一百三十八萬元完成鋪面整修，沒想到才使用一年多就挖掉，質疑若將新田徑場設在戲水區就不需挖掉籃球場，民眾也可以繼續打球不受影響，痛批市府浪費公帑。