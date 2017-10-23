〈中部〉倡議「生活博物館」 中興新村拚活化

2017-10-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村的未來走向與活化，閣揆賴清德親自走一趟了解狀況後，地方也動了起來，國立暨南大學受科技部委託進行中興新村風華再現人文創新與社會實踐計畫，昨邀草屯、中興多位藝文界人士座談，大家認為，中興新村可朝生活博物館發展，並與在地居民取得共識，而行政區閒置空間也期盼中央有部會遷至此地辦公，帶進新的住民。

立委林靜儀兩週前邀行政院長賴清德實地勘察中興新村的現況後，前日邀德國盧爾工業區博物館長到中興新村參訪並提供意見，館長Dr. Ulrich Borsdort表示，盧爾工業區之所以可成功轉型為博物館，在於公民團體與政府相互磨合與合作，未來中興新村轉型也需要與居民磨合並合作。

受科技部委託進行中興新村風華再現人文創新與社會實踐計畫，從七月展開一年的計畫，昨日該校副校長江大樹及計畫專案經理林子園等人，在中興新村邀包括草屯鎮長洪國浩、中興和草屯文史工作者陳樂人、梁志忠、陳國大、李為國、江衍迪，及建築師趙力行等人進行座談。

與會人士都認為，中興新村高等研究園區政策並不適合中興地區，未來可參考德國盧爾工業區博物館的概念，讓中興新村是個生活的博物館。北核心行政區閒置空間很多，中央應有魄力，讓部分部會遷至中興新村，活化閒置空間帶進人潮，而宿舍區則以具機能性的住宿為主。暨大副校長江大樹說，未來會辦論壇和研討會，邀國發會和國產署參加，彙集大家意見給政府參考。