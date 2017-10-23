〈中部〉二林蔗農事件92週年 追憶先人付出

2017-10-23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕開啟台灣農民運動先河的「二林蔗農事件」，昨天適逢九十二週年紀念日，以牛車、白甘蔗裝置藝術再造歷史現場！

「二林蔗農事件」九十二週年紀念會暨裝置藝術，昨天在彰化縣立圖書館登場，二林蔗農事件發起人李應章後代子孫李麗、李芳等人，也特地從海外回來參加，中正國小學童則朗讀李應章所寫的「甘蔗歌」，以及「台灣新文學之父」賴和所寫的「覺悟的犧牲─寄二林的同志」新詩。

昨天的裝置藝術在縣立圖書館大廳，以事件的二審放大合照為背景，出動收藏家陳慶芳的木造牛車，再放上專供製糖的白甘蔗，配上事件主角的水墨速寫，營造重現歷史現場的氛圍。

二林蔗農事件文化協會理事長李根培表示，當年出庭一審、二審的成員，全都有留下合照，照片裡穿著工作鞋的農民站在中間，幫助農民的醫師、律師，穿著皮鞋站在旁邊，有別於一般照片的排列方式，所有的人都「神采奕奕」，覺得非常光榮，如今，二林蔗農事件已列入高中課本，自是意義非凡。

昨天到場的有李應章的後代李麗、李芳，以及謝决後代謝寶銅，李麗表示，透過紀念活動，來回憶過去，對後代有很大的教育意義；謝寶銅說，這是被遺忘很久的歷史，可以透過紀念活動來追憶先人為土地的付出。

「二林蔗農事件」發生在一九二五年日治時代，彰化二林的蔗農不滿被糖廠剝削，群起抗爭並與日警發生衝突，開啟台灣農民運動先河。