〈中部〉克明宮聯外道 枋坪巷成徒步區

2017-10-23

27日禁葷解除 多條道路禁駛

〔記者謝介裕／竹山報導〕因應南投縣竹山鎮聯合建醮活動舉辦，竹山警分局也將展開交通管制，其中主廟克明宮的聯外要道枋坪巷，二十二日起調整為徒步區，到建醮活動結束前，禁止車輛進入，緊鄰在旁的國立竹山高中配合建醮活動停課放假，否則屆時師生進出將很困難。

竹山分局表示，此次建醮活動影響範圍遍及全鎮二十八個里，二十七日「茹素禁葷」解除後，家家戶戶都會宴請親朋好友，預估車流量將倍增，屆時包括竹山路、中正巷、中山路一巷、林杞街、菜園路等市區道路，必要時也都將禁止汽車進入，以免塞車衍生民怨。

警方說，十月二十三日上午八時起至二十八日十二時止，大明路、公所路、向學街口至向學街、下坪路口、 和平巷（大明路至竹山路路段）、大智路（延和國中週邊道路）、頂林路東巷（竹山國中後門）、頂林路與建國路口至鯉南路與建國路口（含竹文化園區週邊）等道路路段開放路邊停車；環河路則全線禁止路邊停車，相關交管資料可上分局官網查詢。

18所國高中小放假無須補課

南投縣府教育處指出，竹山鎮計有一所高中、四所國中及十三所國小，之前已配合建醮活動調整課程，並於今年暑假提早一週開學上課，此次放假無須補課，受教權益也未受影響。