〈中部〉神明給神明紅包 竹山建醮開先例

2017-10-23

遊學太子爺團隊賜好運

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮聯合建醮活動，二十二日在建醮主壇克明宮「祈福米龍」完成安龍大典下，宣告即日起全鎮展開為期五天「茹素禁葷」敬神活動，鑑醮神尊「國際遊學太子爺團隊」昨也自製「賜好運」紅包，創下「神明給神明紅包」的先例，十分特殊。

竹山鎮聯合建醮活動，將在二十三日至二十七日熱鬧登場，九大宮廟醮壇相繼建造完成，建醮相關科儀也陸續展開，由民俗專家廖大乙領軍的「國際遊學太子爺團隊」，昨日也從建醮西壇重興岩移駕進駐主壇克明宮，信眾夾道迎接之際，對於掛滿太子爺神尊全身的「賜好運」紅包大感好奇。

民俗專家廖大乙指出，「談錢非宗教」係遊學太子爺的理念，迄今走過一○四二家宮廟、鑑醮五百次，唯獨竹山建醮未向信眾募款，也未挨家挨戶收取「丁錢」，令該團隊十分感動，遂自製裡頭包著一百元現金的「賜好運」紅包，贊助建醮活動，但並非發給信眾，而是以「神」為對象。

廖大乙說，「人敬神、神護民」是基本原則，若將太子爺紅包直接發給信眾，哪麼只有當事人及其親友等少數人，可能獲得庇佑，如今發給來自各縣市共襄盛舉的各宮廟主神，相信在眾神加持下，一定能「賜好運」給十方大眾，庇護心想事成，國泰民安。

克明宮祈福米龍保平安

竹山建醮委員會執行長楊非武則表示，克明宮「祈福米龍」係利用五百公斤蓬萊米及二千二百個鍍金龍銀雕塑而成的，造型栩栩如生，吸引信眾圍觀、拍照，希望藉米龍安鎮保平安，建醮活動能平安、順利完成。