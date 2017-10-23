〈中部〉失智症照護 莿桐、斗南設據點

2017-10-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕高齡化後失智人口愈來愈多，為預防及減緩老人失智，成大斗六醫院承接衛生福利部失智症照護計畫，在莿桐鄉麻園村及斗南鎮田頭里設置兩個失智症服務據點，並爭取設置失智共照中心。

雲林縣副縣長丁彥哲說，失智症服務據點今年下半年才開始設立，包括成大斗六分院有斗南、莿桐兩個據點、若瑟醫院在虎尾、元長有兩個據點及雲林基督教醫院在西螺一個據點，目前全縣已有五個據點，明年打算再增加十個據點。

丁彥哲指出，麻園社區在老人送餐、長輩日間托育及照顧，都有良好成績，今年又有成大醫院引進失智症服務據點，讓社區長輩們藉由認知促進、緩和失智服務、家屬照顧課程等多元方案，降低罹患失智症的風險，更讓有失智前兆的長輩們能夠得到醫療資源的專業照顧。

麻園社區營造協會理事長陳文龍表示，麻園社區每天安排課程，更成立了布袋戲團，目前有六到八名、六十四至七十八歲的團員，藉由每周一次的練習，讓長輩們動手也動腦，降低罹患失智症的風險。

成大醫院斗六分院長楊延光表示，除了失智症的預防及緩和外，成大希望帶給雲林長輩們更全面的照顧，像是互助家庭、關懷訪視、安全看視創新等方案也都會走進社區，讓社區長輩得到娛樂、健康、醫療的多種服務。

成大斗六分院專員高秀美指出，在社區設失智症服務據點，希望給長輩「可近性」的照顧，在失智症未達醫療介入需求前，就可透過失智症照護中心介入，發揮預期及延緩失智的效果，也提供對失智家庭的支持，達到在地老化的目標。