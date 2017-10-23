〈中部〉布袋「小上海」碼頭無照明 遊客怕怕

2017-10-23

海風長堤也黯淡 雲管處允改善

〔記者林宜樟／布袋報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處在嘉義縣布袋鎮布新橋及海風長堤營造光環境，重現布袋「小上海」繁華氣氛，最近邀請觀光漁筏業者晚上安排星光船在港區夜間賞燈，但遊客反映海風長堤燈光黯淡，登船碼頭無照明，夜間登船有安全顧慮；雲管處長徐振能回應，將會勘並儘速解決照明問題。

雲管處十月初在布袋鎮營造光環境，有抹香鯨裝置藝術、時光隧道、海洋嘉年華及布新橋彩虹水瀑等，彩虹水瀑晚上六點至九點每半小時展演，國慶連假吸引遊客到訪，平日晚間也有少人來散步欣賞；但遊客反映，海風長堤僅有靠道路一側有黃色燈光，照明度不足，附近住家不多，希望改善。

晚上搭星光船賞燈 有安全顧慮

雲管處邀請觀光漁筏業者在夜間營業，遊客可搭船近拍彩虹水瀑、遊港，並到接近外海處體驗夜間行船感受，行程約三十分鐘，收費一百元，先前舉辦活動時採免費參加，前晚首次付費遊港。

陳姓觀光漁筏業者說，登船碼頭處在布袋文創Hotel對面，但無照明設備，由於一旁都是海水，夜間登船時有安全疑慮，現在先自備小型照明燈在旁引導遊客登船，也希望有關單位能儘速改善照明。

徐振能說，布新橋及海風長堤旁光環境是常態設置，最近規劃搭配活動邀請觀光漁筏業者安排夜間遊港賞夜景，並邀請其他縣市觀光業者踩線探路，營造觀光熱潮，登船碼頭處會請廠商加裝照明設備，海風長堤旁路燈會進行規劃改善。