〈南部〉二戰彈孔藥罐 老中藥行鎮店之寶

2017-10-22

〔記者劉婉君／台南報導〕七十二年前的三月廿三日，民權路一段一帶遭二戰盟軍轟炸，中藥行「協進堂」迄今仍使用的舊藥罐及藥櫃上，可見當時掃射留下的彈孔及修補痕跡，見證當年的歷史。現年八十七歲的店家郭滿足，回想當時家園遭轟炸後的場景，仍歷歷在目。

協進堂遭轟炸那一年，郭滿足年僅十五歲，她說，當時的新豐郡役所就在今天的復興市場，盟軍飛機常常會來轟炸，今天的林百貨也是被轟炸目標之一，盟軍飛機往往是上午十時來、十二時回去，傍晚五時再來，所以大家都是吃完飯就去防空壕裡躲空襲。當年的一月，姊姊約她到屋頂看空襲的飛機，姊妹兩人就在平房外架起竹梯，爬上屋頂，一開始看到盟軍飛機還不知道危險，至今她仍記得當時飛機近距離飛過時，駕駛飛機的外國人面孔，鼻子尖尖的，飛行眼鏡也和一般不同，直到飛機朝中正路方向飛去並開始掃射，姊妹倆才嚇得大叫「不行啦」！趕快爬下竹梯，躲到屋內。

郭滿足說，後來父母帶著全家一起躲到鄉下的租屋處，約一週後，民權路一段就遭到掃射，約半年後終戰，家人重回家園，只見整條街滿目瘡痍，對面的房子倒了、中藥行內的東西也東倒西歪，錫製藥罐、木質藥櫃留下不少彈孔，店內沒電，藥櫃事後重新修補，花了許多時間才完成重建。

她說，當時聽說附近有一家五口正好站在路邊遭射中死亡，還有五、六人躲在東嶽殿的桌下逃過一劫。

郭滿足說，店內保有的老藥櫃，曾有人開高價欲收購，但因充滿父親及家人留下來的回憶，再多的錢也不可能賣掉，是家族永遠的傳家之寶。