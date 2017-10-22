〈南部〉櫃姐間的暗號 百貨公司音樂戰

2017-10-22

〔記者王捷／台南報導〕百貨公司在開店、打烊時會播放特別的音樂，並以日文、英文、中文及台語播放語音，櫃姐一聽到音樂就知道準備下班，是全館櫃姐間的特殊暗號。有資深櫃姐回憶，除了開店、閉店的音樂暗號外，消防安檢、下雨天、業績達成，館內都會播放特殊音樂。

下雨、安檢、達標都有特別音樂

你有注意到嗎？百貨公司的背景音樂，有時會有點不同，其實每間百貨公司都有隱藏版的音樂，當作是與櫃姐間溝通的暗號。

有資深櫃姐透露，新光三越百貨的音樂裡，還有兩首隱藏版的音樂，分別是「下雨天」使用的音樂及「消防安檢」的音樂，下雨天的音樂是《藍色生死戀》主題曲，用水晶音樂聲提醒櫃姐，百貨外正在下雨，並據以提醒客人外出小心。

消防安檢的音樂則使用四季小提琴協奏曲《春》第一樂章。另外，整館業績達成、獎品兌換完畢都會有一段激勵音樂，通知全百貨的櫃姐。

除了新光三越外，台南大遠百招募播音小天使，由國小學童錄音整點報時；台南德安百貨則是在每週五下午，都會播放萬用小常識。

南紡夢時代開店、閉店時播放自製主題曲《Color our life》及《Don’t wanna say good-bye》由歌手楊程鈞、呂薔演唱，雨天音樂則是輕快的鋼琴音樂。

吸觀光客 廣播英、日語外還增韓語

新光三越百貨公司的音樂用了二十多年，號稱是台南傳統，但開店、閉店用的音樂在今年七月更換，由於近年來韓國觀光潮提升，也因此在語音廣播加入韓語，歡迎韓國客人。