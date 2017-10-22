〈南部〉來下營逛庄頭 藝術展覽在民間

2017-10-22

中醫診所、眼鏡行、鹹酥雞店變展場

〔記者楊金城／下營報導〕特別的藝術展，鹹酥雞店、老厝、中醫診所、農會、宮廟、老人會都可以是下營「藝廊」的展場，昨起至十一月十二日，民眾可以到下營賞藝文，盡情在秋風中，透過雙腳、雙眼及心靈，一起「踅庄頭、看藝術」。民眾說，看展還可以逛商店，「真趣味」。

由國家發展委員會副主委曾旭正擔任董事長的海墘營文化藝術基金會，策劃了這場下營年度藝文展覽，基金會執行長姜玫如說，「踅庄（se̍h-tsng）」是形容神明出巡的台語用語，希望觀眾踅庄頭繞過大街小巷、大庄小村來看展。

繪畫、書法、攝影作品 展現創作能量

基金會今年擴大舉辦下營「海墘藝廊」，獲得在地居民支持，在下營社區內徵集十八個藝文展場，有中醫診所、鹹酥雞店、洗髮店、眼鏡行、個人住宅、公所、國中、農會、老人會、廟宇、顏水龍紀念館、小熊維尼彩繪村等，並匯集下營人豐沛的藝文創作能量，從繪畫、書法、攝影到文學、裝置藝術，展出內容多元豐富。

參展者多數是年輕一輩藝術家，在自家的生活與工作場域展出，顯現出家人對創作的支持和「藝術源於生活」。如李映嫻是中醫師李俊男的孫女、蕭聿嵐是中醫師姜正夫的外孫女，都在阿公的中醫診所展出畫作，沈俊辰則在鹹酥雞店展出攝影作品。

為鼓勵民眾前往欣賞藝術展，推出藝術普拉斯集章換好禮活動，只要持活動ＤＭ到各展場集滿十五個戳章，就可獲贈萬用頭套一個。