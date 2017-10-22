〈南部〉鐵路地下化 4陸橋明年6月起拆除

2017-10-22

包括自立、青海、大順及自強

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合高雄鐵路地下化，原穿越鐵道的十座陸橋，工務局預計拆除八座，其中，自立、青海、大順、自強四座陸橋，已列為第一期拆除標的，預定明年六月起，啟動橋樑拆除作業。

這十座穿越鐵道的陸橋，由左營延伸到鳳山，依序為翠華、青海、九如、自立、中博、民族、大順、自強、青年、維新等陸橋，因鐵路地下化後失去原功能，除了民族主橋與翠華高架橋外，其餘都將拆除改為平面道路。

民族陸橋是因尖峰時段的車流量過大，將保留汽車通行的主橋，但會拆除機車道，恢復平面；翠華路也因車流量大，將先保留高架橋，未來若新台十七線如期完工，且順利分流，也計畫拆掉。

自立橋下攤商 年底斷水電

八座確定拆除的陸橋，工務局評估後，將自立、青海、大順、自強四座列為第一期拆除標的，最快配合鐵路地下化工程於明年六月完工，將立即啟動拆除作業。

10座陸橋 預計拆除8座

工務局養工處已針對各陸橋下方使用現況，加緊協商搬遷期限，以自立陸橋為例，橋下有七十二格攤商，是民國六十年代，市府因應自立陸橋興建，恐衝擊鄰近商家及住戶，應允將陸橋下空間提供無償使用，但有附帶切結條件，聲明日後如陸橋拆除，住戶應無條件配合且不得求償。

養工處表示，近日已召開說明會，預定今年底斷水斷電，明年二月底前，拆除七十二格攤商，以利後續陸橋拆除作業。

工務局粗估拆除八座陸橋的經費至少數億元。由於這些陸橋都是高雄市南北向的重要通道，施工期恐帶來嚴重交通衝擊，工務局將公布替代道路及交管方案。