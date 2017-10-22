〈南部〉台東居家醫療 南迴線最多

2017-10-22

已有13間醫院、衛生所加入

〔記者王秀亭／台東報導〕台東醫療資源集中台東市區，偏鄉民眾就醫不便，縣衛生局從二月起推動銜接居家醫療，迄今已有五間醫院及八間衛生所醫師、護理師加入居家醫療團隊，目前有九十五個個案接受照護，其中又以沒有醫院的南迴線個案量最多。

縣衛生局長照科長劉鳳琴表示，台東幅員狹長，家住偏遠地區的民眾出院返家，常因交通不便，有自我照顧及回院複診的壓力，亦有部分病患無法自行走出家門，需要長照服務中的居家醫療，繼第一家提供居家醫療的台東聖母醫院後，台東基督教醫院、衛福部台東醫院、北榮台東分院、關山慈濟醫院，及長濱、成功、東河、達仁、大武、太麻里、金峰及延平等八個鄉鎮衛生所陸續加入。

全縣共有95個案接受照護

劉鳳琴指出，居家醫療照顧團隊是由醫師、藥師、護理人員、治療師、居家服務員及長照專員組成，個案來源以縣內各大醫院「長照醫療一條龍」為主，即有需要長照服務的病患在出院前申請長照出院準備服務，長照專員到醫院訪視後，進行相關長照的連結，病患出院後經評估確有需求者，可獲得居家醫療、復健等服務。

目前全縣共有九十五個個案持續接受居家醫療照顧團隊的照護，個案以南迴線最多，其次是東海岸、台東縱谷，十六鄉鎮市中，又以太麻里的個案量居冠，達仁鄉、金峰鄉居次。