〈台北都會〉水下玻璃帷幕 台北市立動物園「河馬浴場」看透透

2017-10-22

新家斥資上億 面積比原先大一倍

〔記者蔡亞樺／台北報導〕以往民眾到台北市立動物園看河馬時，只能從高處俯瞰，台北市立動物園耗資一億多元為河馬蓋新家，「河馬浴場」昨落成，面積比原先大一倍，特別的是設置水面下的玻璃帷幕，讓遊客近距離觀看河馬在水中走動、踢小腿等行為，此類設計也是國內首例打造巨型草食獸水下展示環境設置。

台北市長柯文哲昨主持揭幕儀式，現場吸引愛好河馬的大人小孩，隔著玻璃，巨型河馬時而在水中優游，時而大口吃草，其中一隻河馬不顧在場目光，還直率「大便」，讓遊客看得驚呼連連，柯文哲也目不轉睛，直盯著河馬一舉一動。

目前動物園共照養十五隻河馬（五公十母）與九隻侏儒河馬（二公七母），河馬為群居性動物，用尾巴散布排泄物及發出巨大吼聲，來建立自己地盤，領域性強，倘若空間不足容易爭奪而打架，因此看到河馬在水面下展場直接大便，就是建立地盤的表現。

動物園發言人曹先紹說，河馬的演化史是因為浮力體型才會這麼大，為了降低體重對四肢的壓力，絕大多數時間都棲息在水中，意味著水裡行為特色很多，但這些畫面過去遊客都看不到。

斥資約一億多元改建後的河馬新家，面積超過三千平方公尺、原來只有一千五百平方公尺，曹先紹表示，遊客能透過玻璃，同時了解河馬水下、水上的行為習性，並搭配看板導覽，更具互動式體驗。

水質部分，除引進魚類草魚先進行「吃屎」處理，展館後場也有乾濕分離等先進換水系統，水質乾淨透明外，也能節省水資源。