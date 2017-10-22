〈台北都會〉柯：走投無路才當市長 不需要專業

2017-10-22

藍綠怒批 柯說法「很瞎」

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨應邀對談，沒想到兩度在台上語出驚人，先是指自己會當上市長「都是國民黨害的」，接著又說是走投無路才來當「最不需要專業的市長」，但自誇三年來適任度大幅提升，因此重點不在於過去學什麼，而是能不斷隨著環境改變自己。對此，藍綠議員皆表示不滿，有議員怒批柯的說法「很瞎」，應該向市民道歉，還有議員直言，如果柯想連任，就閉上嘴巴，好好做事。

雜學校創新教育博覽會昨天上午在華山1914文創園區登場，市長柯文哲出席，並與雜學校創辦人蘇仰志暢談實驗教育理念。當蘇仰志提問小時候的夢想是什麼，柯笑稱想不起來，但爸媽希望他當醫生，後來就當醫生，至於為何會當台北市長，他竟脫口說自己當上市長「都是國民黨害的」。

「本來在台大混得好好的，但又被彈劾，又被公務懲戒，又調查局、又地檢署，走投無路，當醫生除了醫療沒有其他專業，只好去做最不需要專業的市長。」話鋒一轉，柯自誇「現在和三年前的柯文哲比差很多，適任度大幅提升，重點不是過去學過什麼，而是能隨著環境的變化，不斷的改變自己。」

徐弘庭：請柯發言自重

言論一出，國民黨市議員徐弘庭隨即在LINE群組感慨表示「政黨積弱不振，居然能讓對手囂張至此，孤臣無力可回天⋯⋯」稍後接受電訪時，徐僅說「一個市長的發言代表整個城市，請柯自重，要有市長該有的高度。」

陳重文：應向市民道歉

市議員陳重文則痛批柯文哲的回答實在「很瞎」，市長是通才，就像市議員也是通才，不應該說是沒什麼專業，這樣的說法實在太污辱人了，應該要向市民道歉。陳也說，雖然柯身為醫師，沒有其他各局處的專業，但還是希望他能把自己專業運用在市政上。

戴錫欽：不要政治口水

市議員戴錫欽反譏「他現在不是當得很開心嗎？」並指出，柯文哲現在很多動作跟發言都充滿政治盤算，就他觀察，柯的確有想要自藍營爭取一些從獨派失去的選票，不過若只是因為選舉或選票考量，依照台北市民的水準，會看破手腳，建議柯用心市政，如果做得好，任何黨派的選民都會支持。

戴也說，柯的適任度大幅提升，是因為前兩年做不好，才有大幅提升的空間，之前做得實在太不進入狀況了，希望柯文哲少點政治盤算、多點市政用心，不要一直政治口水，市民才會有感。

許淑華：閉嘴好好做事

而台北市議會民進黨團總召許淑華坦言，主要還是看態度，這涉及人格問題，不是政治問題，柯如果一直活在網軍建構出來的幻想中，就會被真正的民意淹沒，之前柯的民調這麼低，都沒有人說要出來競爭，現在民調比之前高，卻各黨派都想自己推人出來，柯應該閉上嘴巴好好做事，但若視而不見這些警訊，就等著瞧吧。