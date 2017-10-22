〈台北都會〉英國末代領事愛台灣「告白」 紅毛城珍藏

2017-10-22

〔記者葉冠妤／新北報導〕英國駐台領事館辦事處在一九七二年撤出淡水紅毛城，當年的末代領事費德史東（J A Featherstone）臨走時對台灣留戀不已，他在發回英國的電報中，細數台灣土地與人民之美，表示在台灣服務是非常幸福的事，他這封對台灣的真摯「告白」塵封卅三年，在二○○五年才重返紅毛城展出。

新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅指出，英國在一八六一年首先於淡水設立駐台副領事館，隔年設立海關、蓋房屋、建禮拜堂、開設洋行等，淡水當時欣欣向榮、非常繁華，英國與當時中國清朝朝廷簽訂「紅毛城永久租約」，將領事館辦事處設在紅毛城內，直到一九七二年外交局勢劇變才撤館，一百多年來，英國先後派駐卅六位駐台領事。

柏麗梅說，撤館前，末代領事費德史東在發給英國外交大臣的最後一封電報中，除了報告台灣政治局勢與撤館作業外，也談到台灣人民的親切熱情，他能夠在這塊美麗的土地上服務，感到非常幸運，言語之間流露對台灣的依依不捨。

費德史東在電報中寫著，從英國撤館消息公布後，台灣就給予大力協助，像領事座車規定需達一定年限才可出售，英國領事座車雖未達年限標準，但台灣政府仍特別准許出售，友善態度對於忙亂的撤館作業助益良多。

柏麗梅表示，二○○五年紅毛城重新開園，英國代表致贈這封末代領事的最後一封電報，讓紅毛城作為典藏展示品，民眾到紅毛城參觀時，不妨停下腳步、閱讀這份別具有時代意義的文件，感受費德史東對台灣的深厚情感。