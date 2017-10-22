〈台北都會〉肯定基隆進步 賴揆：加速推動輕軌

2017-10-22

允支持山海城串聯再造

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長賴清德昨天出席「基隆城市產業博覽會」（簡稱產博會）開幕典禮，他表示，基隆市這兩年多來，一天比一天進步，中央會支持基隆建設市中心景觀步道、空中廊道的「山海城串聯再造計畫」，基隆輕軌也會加速推動，「我率領的行政團隊，全力支持基隆！」

左讚林右昌 右誇蔡適應

賴清德並稱讚基隆市長林右昌、立委蔡適應都很認真，他以台語俗諺「一個乩童、一個桌頭」（意謂默契很好、相輔相成）譬喻說，林右昌很斯文，但講到市政就好像乩童一樣、停不下來，是「乩童市長」；蔡適應則像「桌頭」，在立法院積極爭取基隆預算，兩人相輔相成為基隆打拚，讓他對基隆的未來深具信心。

賴清德說，他在新北市萬里出生，但生活圈都在基隆，基隆港從日治時代就是亞洲重要的轉運港口，他長期看到基隆從繁華到灰暗，心裡很不捨，但這兩年來，基隆已和以前不同了，從基隆新火車站完工、中山一、二路拓寬工程、東岸停車場今年底啟用等，今年基隆港還獲選亞洲最佳郵輪母港，一天比一天進步，「未來基隆的發展算我一份，大家一起打拚！」

賴清德表示，選舉時，候選人都會拍宣傳照，像他是醫師，會穿醫師的白袍，林右昌競選時拿著建設基隆的藍圖，短短兩年多能做到這樣非常不簡單，代表不是選舉時才亂開支票，是對基隆有充分了解。

林右昌說，基隆有航運倉儲相關周邊，以及傳統漁業、傳產製造業等三大產業，未來新的三大產業軸線是郵輪遊艇會議展覽觀光美食、海洋生技ＩＯＴ智慧新創產業、影藝時尚文創設計產業，改變中的基隆值得期待。

基隆產業博覽會從昨天起到十月廿九日在基隆港西二、三碼頭登場，有八大展館，以光雕投影、3D動畫及多媒體互動等，呈現基隆市港未來區域發展與產業的願景。