〈北部〉寒華橋名 多次討論才拍板

2017-10-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕昨天完工通車的宜蘭縣大同鄉寒華大橋，原本打算以泰雅族名「木谷路」當作橋名，經過寒溪及華興部落居民討論，決議在兩部落名稱中各取一字命名，才拍板定案。

寒華大橋規劃初期便稱為寒華大橋，由於寒溪村是泰雅族原鄉，地方人士認為，寒華兩個字太制式化，也欠缺在地特色，族人提議依照華興部落古地名「木谷路」命名，以符合在地文化特色。

不過，泰雅族語中的「木谷路」意指盒子，容易聯想到棺木的負面意涵，寒溪部落族人覺得不適當，後由兩部落雙邊協商，沿用最早的寒華大橋名稱。