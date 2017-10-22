〈北部〉跨越羅東溪 寒華大橋通車

2017-10-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉寒華大橋昨天落成啟用，由行政院長賴清德主持剪綵儀式；寒華大橋連結寒溪、華興兩個部落，溪流對岸的華興部落居民，日後不需再涉險行走溪床，出入安全更有保障。

寒溪村寒溪及華興部落均位在羅東溪上游，其中，華興部落在隔水相望的對岸，居民外出可走寒溪吊橋，但車輛必須行駛溪床，險象環生，宜蘭縣政府、原民會聯手籌措一億三千多萬元，在兩個部落之間建造橋樑相連，橋長三百四十公尺，橋寬八．五公尺，一０四年十二月動工，昨天舉辦啟用儀式。

賴揆剪綵 連乾四杯小米酒

通車典禮採用泰雅傳統儀式，部落耆老為新橋祈福，賴清德、宜蘭縣代理縣長吳澤成均以原住民裝扮現身，賴揆還「入境隨俗」，在眾人面前，連乾四杯小米酒，向泰雅族耆老致意。

吳澤成說，華興部落居民過去仰賴寒溪吊橋、河床便道進出，河床便道遇溪水暴漲就被阻斷，就醫、求學都非常不便，在中央、地方通力合作下，一起完成新橋，打造一條安全的通道。

賴清德說，寒華大橋順利完工，是行政院團隊這些年來的努力成果，地方政府居中協調溝通，同樣功不可沒，他代表中央表達由衷的感謝；之後，賴清德轉往陳定南紀念園區參訪，稱讚陳定南從政時期清廉勤政作風，是政府官員的表率，晚間到宜蘭運動公園田徑場出席全運會開幕式。