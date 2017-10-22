〈北部〉宜蘭辦喜事 全運會開幕湧萬人觀禮

2017-10-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕全國運動會昨晚七點熱鬧開幕，東道主宜蘭縣以辦喜事心情，營造出熱鬧氣氛，宜蘭運動公園田徑場湧進萬人觀禮，開幕式結束後舉辦「宜蘭之夜」晚會，歌手盧廣仲、徐佳瑩接力開唱，掀起另一波高潮。

總統蔡英文、行政院長賴清德均出席開幕典禮，拔菜總部、台灣退警權益促進會成員二十幾人，在場外聚集鳴笛抗議，高喊「蔡英文下台」、「假改革真鬥爭」口號，表達反年金改革訴求，氣氛一度劍拔弩張，警方出動大批警力戒護，現場激情而不脫序。

國防秀暖場 阿帕契搶鏡

「趕快來拍照！」昨天白天，宜蘭運動公園有「全民國防SHOW」，為全運會暖場，展示陸軍阿帕契、黑鷹、眼鏡蛇及戰搜直升機，並有雲豹甲車試乘，許多人攜家帶眷參觀，並在阿帕契前擺出誇張姿勢，拍照後上傳臉書，引起極高的討論度，提前炒熱全運會的熱度。

開幕典禮以「看見台灣、看見宜蘭」為橋段，用龜山島、宜蘭海岸、南方澳鯖魚意象、北管戲曲、蘭陽舞蹈團表演，串聯成蘭陽平原故事主題，搭配聲光特效，呈現出如夢似幻場景，現場觀眾拿起相機猛拍，記錄唯美的畫面。

吳澤成：感謝各界協助

宜蘭縣代理縣長吳澤成說，全運會風光開幕，感謝相關單位大力協助，辦理「全民國防SHOW」、東南亞各國籐球友誼賽、首屆運動產業博覽會，活動容內精彩豐富，他也預祝參賽選手都有好表現。

地主隊目標 至少十五金

本屆全運會為期六天，有來自全國二十二個縣市約七千名選手報名參賽，爭取三十九個項目共三百八十五面金牌，地主隊宜蘭縣目標至少十五金。