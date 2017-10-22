〈北部〉竹縣市聯合婚禮 邱鏡淳愛女出閣

2017-10-22

〔記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣市昨天都舉行聯合婚禮，共六十二對新人走上紅毯，包含縣長邱鏡淳的掌上明珠邱采綺、他的外甥林宥聿、民進黨新竹縣議員兼縣黨部主委吳傳地的愛女吳欣純等人完成終身大事。

來自竹東的新郎葉志炘適逢卅二歲生日，他昨日以日本熊本的「酷萌熊」裝亮相，未以廬山真面目示人，可愛萌樣和罕見的結婚方式，讓他比全場新娘還要吸睛。

縣長邱鏡淳的愛女邱采綺的另一半任職中華電信公司，邱采綺服務於國家同步輻射研究中心，兩人經由共同認識的一位大姊介紹認識、相處後，決定攜手共度一生。

縣議員吳傳地的女兒吳欣純，四年前正準備國家考試，沒想到還沒上榜，先在圖書館內遇上高聖杰。兩人的姻緣故事傳出後，現場不少人開始對「圖書館」充滿綺麗的憧憬。

新竹市新人宣讀證書代表陳逸維、黃佩君與普天宮相當有緣份，兩人由朋友介紹，相識前夕，陳逸維曾特地到普天宮參拜月老，希望一切順利、能給對方留個好印象，獲月老「聖筊」答覆，兩人是一見鍾情。

竹市黃品齊與彭郁儒交往後，報名廿七公里新竹超半馬，他有感而發：這是一場「比愛情長跑還久的馬拉松！」 彭郁儒回想當時：「他跑到一半就跑不動了，一直要我先跑、別理他！」但彭郁儒仍是不離不棄、陪伴黃品齊跑完後面的路途，讓黃品齊相當感動，他表示：「無論未來的路有多長，我們一定會牽著手跑完這場人生馬拉松！」