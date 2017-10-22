〈北部〉無毒農耕「被看到」 引卓蘭蜂農來放蜂

2017-10-22

關西東光社區友善環境 林道變蜂園

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮東光社區保護環境有成，連逐花粉而居的蜂農們也認證！七年來在伯公廟旁生態林道，以一個月時間定點擺放蜂箱，林道變身成了蜂園，就近採集周邊農地的花粉，也讓社區的友善、無毒農耕成效「被看到」，附近學校也慕名到此地開課，認識蜜蜂、生態、以及環境保護的意義。

來自苗栗卓蘭的蜂農張瑞章、董彩霞夫妻說，他們養蜂已有四、五十年，最近十幾年經常到關西東光社區放養蜜蜂，因為這裡有市價行情不錯的鹽膚木樹林，最近六、七年，更是直接在東光社區的生態林道定點擺蜂箱放養，每年大概一個月。

張瑞章說，鹽膚木在南部雖很常見，但在北部淺山地區由於人為開發，已經很少。十幾年前，意外發現東光這裡的山區不僅有不少鹽膚木，近年開闢的東光社區生態林道周邊環境，更是沒有噴灑農藥，花粉、花蜜天然安全。

居民流連忘返 成附近國小活教室

東光社區發展協會理事長游興財說，這條林道及其周邊環境的保護，在里長葉明璋、社區總幹事范揚清協助推廣下，大家耕作、除草早就不噴農藥。

他說，社區有七分大的茶園，九月以後就是茶花綻放時節，也成了蜜蜂採蜜的好地點，去年在「農村再生計畫」支持下，他們正式催生出這條原本就具雛形的生態林道，成為周邊居民們自豪流連忘返的休閒處所，鄰近東光國小等也有機會觀察蜜蜂生態，了解環境與採集花粉、花蜜的關聯性，是座天然的活生態教室。