〈北部〉創世義賣聖誕紅 花農夫婦連捐17年

2017-10-22

莊瀛正、王智玲送愛 要多少載多少

〔記者李容萍／桃園報導〕色彩艷麗的聖誕紅，是最能讓人感受到應景喜氣的花卉，桃園市復興區三民花園花農莊瀛正、王智玲夫婦攜手在高山培育聖誕紅，已連續十七年固定捐贈聖誕紅盆花做為創世基金會的年終義賣禮品，且「要多少、載多少」，夫婦倆很開心終年在山上辛苦栽種聖誕紅可以行善助人。

莊瀛正夫婦種植聖誕紅已有卅多年經驗，在復興區三民地區海拔約三五○公尺處培育的聖誕紅，品種有桃莉、金色秋天、聖誕節閃耀、紅絲絨、檸檬雪、美貝拉、黃金粉等十多種，顏色繽紛。

聖誕紅產銷協進會首任會長莊瀛正，可說是台灣栽種聖誕紅的先趨者之一，他出生在高雄旗津漁夫之家，從中興大學植物病理系畢業後，先是到農藥公司上班，立志務農的他，恰巧有朋友在桃園種香菇，鼓勵他加入，他認真思索後決定轉換跑道，一路從種香菇、種仙客來、到投入花卉產業，直到遇見了聖誕紅再迸出火花。

怕熱的聖誕紅，最佳的生長溫度在十八度至廿八度之間，與復興區三民山谷的氣候吻合，加上強烈的紫外線照射與良好水質，可讓聖誕紅顏色完全伸展，比平地種植的更加艷麗，讓他的聖誕紅快速打響名氣。

創世桃園分院創院社資祕書張淑華回想，因創院之初經費拮据，當時義工上山尋找聖誕紅要做為義賣禮品，莊瀛正夫婦得知是籌措照顧植物人經費時，當下就說不收錢，自此雙方結下善緣，每年耶誕節前夕，義工總會開車上山載運聖誕紅，數量從二千盆到三千盆不等，讓桃園分院每到歲末總是鋪滿來自三民花園的「紅紅的愛」。