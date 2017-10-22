〈北部〉桃園舊站走廊漏水 階梯濕滑人摔慘

2017-10-22

銜接風雨走廊 意外頻傳

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府花費八三八萬元興建、去年八月啟用的桃園火車站「站前廣場風雨走廊」工程，由於風雨走廊銜接到舊火車站，市府將樓梯拓寬，階梯磨石子並鋪上大理石，只是車站老舊、每逢下雨就漏水，最近陰雨綿綿每天都有許多民眾摔倒，甚至於踩空滾到樓梯下，十分危險。

將裝止滑設施、維修漏水

交通局副局長張新福表示，市府只是配合風雨走廊工程，將銜接的舊火車站樓梯重新鋪設，民眾會跌倒的主因是車站走廊漏水所致，市府還是會安排會勘，在適當之處安裝止滑設施，避免民眾再發生跌倒意外；桃園火車站站長邱邦棋說，舊火車站站體老舊，包括走廊等很多地方都會漏水，由於舊火車站屬於總局營業部門管理，會向其反映儘快維修漏水情形。

民怨階梯磨石子 還鋪大理石

市議員陳治文表示，桃園舊火車站商家曾向她反映，舊火車站銜接風雨走廊的階梯是個「大陷阱」，尤其是階梯重新整理後，不僅磨石子、為了美觀還以間隔方式鋪設大理石，國慶四天連假結束後，桃園市經常下雨，上下班時間常常目擊民眾滑倒，甚至踩空滾到樓梯下，一天下來總是有好幾個人遭殃，擔心民眾踩空，商家還在現場設置告示牌，提醒民眾小心行走。

陳治文表示，已請助理到現場會勘，發現舊火車站樓梯鋪面太平滑，很多上班族不小心就會滑倒，有的民眾因趕時間，跌倒後也只能自認倒楣；商家也表示，舊火車站走廊漏水情形很嚴重，前一陣子雨勢很大，從風雨走廊走上樓梯後，右邊的地板幾乎全部淹水，希望鐵路局早點派員維修。

風雨走廊人行步道總長度四十六．六米、寬六．六米，雨庇長六十五米、寬六．七米，行人可以從新光三越百貨沿風雨走廊走到舊車站候車大廳，再走前後站天橋到達桃園新站，而從桃園火車站出站的民眾，可以沿著舊站候車大廳走風雨走廊，往新光三越方向出站，與前往遠東百貨方向搭乘公車的行人動線分流。