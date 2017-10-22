〈中部〉台日中單車環島挑戰團 台中出發

2017-10-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府觀光旅遊局舉辦「ＯＫ台灣，台中出發—台中騎旅自行車嘉年華」，邀集台灣、日本及中國自行車同好組成環島挑戰團，兵分兩路繞行台灣一圈，車隊昨在市長林佳龍見證下，從市府廣場出發，預計廿九日回到台中。

出發儀式在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，隊員們神采奕奕做完暖身操後，由林佳龍揮旗宣布出發。市府副秘書長郭坤明、觀旅局長陳盛山、捷安特總經理鄭秋菊等人都到場打氣加油。

林佳龍表示，這項活動獲得日本大分縣、廣島縣、愛媛縣及鳥取縣熱烈支持，喜好自行車的朋友從台中出發也代表特別意義，因台中是台灣測量點的原點，ＯＫ也是「○」Ｋ，原點的意思。

他又說，台中已成為國際知名的自行車城市，希望透過這次環島活動，一同宣傳台中世界花博，號召更多國際人士參加。

陳盛山指出，今年的台中自行車嘉年華系列活動，規劃「ＯＫ台灣，台中出發」單車環島活動，期盼藉此將台中的美景、豐富人文、友善自行車環境行銷出去，吸引更多國內外遊客前來台中旅行。

陳盛山表示，環島車隊包括「日本友好城市代表」單車隊廿人、中國「優也風火隊」約卅人、台灣企業家組成的「追風騎士團」卅人。活動共計九天八夜，預計騎乘九百公里，市府廿九日將在府前廣場迎接環島車隊，並頒發環島完騎證書。