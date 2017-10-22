〈中部〉大甲文昌祠損壞擴大 停工待金援

2017-10-22

〔記者李忠憲、黃鐘山／台中報導〕市定古蹟大甲文昌祠香火鼎盛，六年前因嚴重漏水，先罩上鋼棚，去年底才開始進行整修；近來又發現兩殿西施脊底斷裂，須追加預算，修復恐遙遙無期。市議員吳敏濟會勘後，要求市府加快腳步。台中市文化資產處處長李智富回應，今年底若能追加到工程預算，最快明年底可全部修復。

西施脊底斷裂 須追加700萬

大甲文昌祠有一二九年歷史，許多學生或考公職者都到此祈求金榜題名，但文昌祠年久失修，出現嚴重漏水，市府六年前先罩上鋼棚保護，直到去年十一月，文資處取得兩千七百萬元預算進行整修，廟內神像則移至他處，供信徒參拜。

今年六月，施工單位吊起屋頂西施脊發現多處斷裂，工程緊急喊停，民眾擔心完工日遙遙無期。吳敏濟得知後，邀集相關單位到場會勘，了解損壞情形。

施工單位表示，動工前的現況調查無法得知脊樑上的西施樑黏合情況，直到用鋼絲吊起正殿西施脊時才發現，脊底做為黏著劑的粉土已失去黏性，脊底的疊瓦紛紛脫落並有多處斷裂，三川殿西施脊試挖後也發現相同情形。西施脊必須先行修復，因事涉變更設計，必須全面停工。

市府︰若年底籌到 最快明年底修復

李智富表示，由於做為黏著劑的原材料灰泥已無法確保西施脊的結構安全，工程單位建議增加碳纖維網狀包覆，也就是採用新的複合材料，強化西施脊的強度，估計需追加七百萬元。若今年可找到財源，年底就可復工，最快明年底就可修復完成。

吳敏濟表示，文昌祠搭上鋼棚後，諸神明暫厝於緊鄰的舊衛生所，信眾熱絡景象依舊，五年來點光明燈的收入多達一五○○多萬元。新的斷裂部分需編列預算，他呼籲市府儘速編列，以利復工，或向文化部文資局爭取補助，讓文昌祠早日重見天日。

文化部︰建議分兩期計畫申請補助

文化部文資局表示，文昌祠申請補助，按照規定，此案已進行執行階段，且已完成發包，再申請計畫補助，與一般申請案件不同，建請市府將此案區分一、二期計畫，將變更設計新增經費項目列為二期工程，再提報計畫申請補助。