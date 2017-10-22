〈中部〉浙江廊橋集集動土 引爭議

2017-10-22

質疑被文化統戰 縣議員缺席

〔記者謝介裕／集集報導〕南投縣集集鎮武昌宮二十一日舉辦「安座入火週年慶暨浙江泰順廊橋動土典禮」，民進黨南投縣黨部主委暨縣議員陳昭煜雖未出席，但仍與縣長林明溱隔空「口水戰」，強烈質疑廊橋是中國「文化統戰」的技倆之一，林明溱除予以駁斥以外，也強調，兩岸文化交流就是促進兩岸和平發展的最好方式，相信廊橋一旦完工後，一定會為地方觀光發展帶來正面加分效果。

稱助兩岸和平發展 縣長反駁

南投縣長林明溱致詞表示，「廊橋」具有歷史文化意義，不但可成為地方觀光的亮點，且對兩岸和平發展也有正面幫助，不知當地竟有民代反對興建廊橋，還說縣府引進廊橋是風馬牛不相及之事，令人覺得莫名其妙。

雖然林明溱只說反對的民代，與他不同政黨，但各界心知肚明就是指民進黨南投縣黨部主委暨縣議員陳昭煜。

陳昭煜說，有來有往才叫交流，問題是，廊橋在中國有其特殊的地理環境與歷史文化背景，但台灣並無廊橋，縣府硬要將充滿中國風的廊橋建造在集集，這不叫「交流」而是「移植」，莫非是打著交流旗幟進行「文化統戰」？缺席廊橋動土典禮，除表達反對立場，也藉此凸顯統戰「無所不在」的問題。

集集廊橋將建造在八張橋水面上，長約四十二公尺、寬約六公尺。武昌宮管理委員會主委陳永錡說，集集是泰順廊橋在中國以外，第一個「出口」興建的地方，造價約二千萬元，均由中方負責，預計一年後完工，屆時，希望廊橋與九二一地震倒塌保留的舊廟遺跡能發揮「一加一大於二」的功能，吸引更多觀光人潮，帶動地方發展。