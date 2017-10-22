〈中部〉陪學生做浪漫的事 楊傳峰鼓勵創意

2017-10-22

獲師鐸獎、SUPER教師

〔記者陳鳳麗／南投報導〕獲得師鐸獎、全教總SUPER教師的楊傳峰老師，昨應邀在南投縣最老的草屯鎮三省堂書局，以「為孩子張開夢想的翅膀」為題演講，他說，大人都怕青少年編織的夢想做了會失敗，但青少年卻常想「我覺得會成功，就算失敗也是一種經驗」，因此有時放手讓孩子去做一點框架外的事，成就的就是大創意。

任教九年就拿到師鐸獎的楊傳峰，高師大畢業考上彰化縣二水國中後即留在該校，他喜歡跟學生打成一片，不想用傳統框架去限制孩子們的想法。昨日在草屯鎮三省堂書局演講時表示，大人常怕孩子想法不切實際，更怕他們做錯了；大人鼓勵下一代有創意，卻又怕他們不按傳統的路走會有問題，只是看看有創意的名人，他們從不是「守規矩」的人。

只要覺得是很浪漫的事，就認真去做，即使對學生也一樣。楊傳峰說，只要學生能說出讓他認為「很帥」、「很浪漫」的理由，就陪著他們試試看。像教過的資優學生高三學測前，認真準備申請麻省理工學院資料，夢想開學第一天要在該所名校大門口吃台灣魯肉飯，他就陪著學生準備資料，希望成就這個浪漫的想法。雖學生的家長認為不專心準備學測就無法考上台大電機系，但自己卻認為，萬一無法上麻省理工學院，後來考上清大電機系，這也不會讓學生的人生變得不好。

喜給學生不一樣的學習

不認為分數代表學習好壞，喜歡在課本外給學生不一樣的學習，楊傳峰帶學生進行「多帶兩公斤」的畢業旅行，即多帶一些文具或禮物，沿路探訪身心障礙機構，他說，有點不一樣的做法，學生的畢旅回憶變得很不一樣。