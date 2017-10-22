〈中部〉無人自駕巴士 高鐵田中站將試乘

2017-10-22

25日至29日 可預約或現場排隊

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣第一台「無人駕駛車」、「無人智慧車」的無人自駕巴士，將於下週三（25日）在彰化高鐵田中站亮相，當天將調撥公車行駛路線，讓無人自駕車上路，測試路線起點在高鐵田中站前站區路段，終點在彰化基督教醫院田中智慧健康園區預定地，距離近一公里，五天測期免費試乘，每隔廿分一班車，試乘期從廿五日到廿九日每天上午八時卅分到下午四時卅分。

國內無人自駕巴士已在台北市、高雄市上路測試，彰化縣從法國引進一台跟北、高兩市相同車款，車價一○○○多萬元，目前已停靠在高鐵田中站內，五天測試期僅在高鐵田中站特定區內行駛，安全第一，到時候整條馬路都會進行交通管制，一台車可坐滿十人，乘車點在彰化高鐵田中站南側高鐵二路旁，採預約報名和現場排隊，預約專線（04）7282506分機12。

縣長魏明谷指出，無人自駕巴士未來將在彰化高鐵田中站到彰化溪州公園間，點對點的行駛路線，「全縣只有這裡才有，其他路線都還沒有！」高鐵田中站到台鐵田中站的接駁路線，及台中捷運綠線北彰化延伸段的交通路網，尚未建置無人自駕巴士的構想。

無人自駕巴士國外盛行，國內法規尚未完備、尚未成熟，縣府建設處規劃開闢無人自駕巴士專用道，降低意外，提高民眾搭乘意願。

魏明谷說，彰化像高鐵特定區週邊鄉鎮這樣的低運量地區，適合以無人自駕巴士作為大眾運輸接駁；縣府規劃利用高鐵田中站橋下路廊設計一條約九公里長的專用道，往返高鐵田中站到溪州公園。

建設處長戴瑞文說，橋下路廊建置專用道，土地為國有，縣府會申請無償撥用，並向中央爭取經費添購廿台無人自駕巴士，每天往返兩地。

拚半年內上路 建設處︰機會不高

民眾最關心何時正式上路？對此，戴瑞文表示，從申請撥用土地到闢建路面、公告，以及向中央爭取購車經費，縣長希望至少在半年之內看見輪廓，不過，購車經費尚未到位，也有國外購車的程序，半年可能太趕且機會不高，建設處會繼續努力，加快腳步。