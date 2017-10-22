〈中部〉阿里山北三村 擬推需求反應式公車

2017-10-22

長年無公共運輸 居民不便

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉「北三村」（豐山、來吉、里佳村）長年沒有公共運輸抵達，縣府建設處前天邀交通部公路總局等單位研議，除繼續延長補助行駛於「南三村」（茶山、新美、山美村）專車至新業者下月接手，並評估於「北三村」試辦「需求反應式公車」（DRTS），解決村民對外交通問題，順利的話，預計明年四月開放業者投標經營。

最快明年4月招標 最高票價300元

縣府建設處長林永福說，「南三村」去年八月開辦「基本民行公共運輸專車」，每週三有十班次往來茶山至台十八線的番路鄉龍美站，乘客再搭公車下山，每週五、六則有三班次直達嘉義市，票價最高一百八十五元，但班次稀疏，使用率不高，開辦一年來曾有單月僅載十九名乘客的最低紀錄，今年八月合約到期後，因經營易虧損等理由，其他業者承接意願不高，本月初才有新業者投標，將於十一月中旬接手營運。

林永福說，目前在花蓮縣玉里鎮、屏東縣春日鄉等地推動的「需求反應式公車」無定期班表，民眾須事先預約，再由承攬業者開巴士前往接駁，若沒人預約就不行駛，較「南三村」現行的定點、定時專車更有彈性，因此正評估在「北三村」推行。

縣議員石信忠說，「北三村」有一千一百餘位常住居民，聯外道路縣道一四九甲線、一六九線等山路崎嶇，約三分之一的銀髮族與青少年，只能藉由包車或由親友接送至嘉義市區就醫、就學，相當不便；里佳村至嘉市包車來回至少花一千五百元，若搭乘「需求反應式公車」，以最高票價三百元計算，可省下一千二百元車資。

阿里山鄉長杜力泉表示，阿里山鄉僅有兩條由嘉縣公車處開闢的阿里山線、達邦線，相較平地鄉鎮，明顯缺乏公共運輸，「需求反應式公車」若上路，除服務在地鄉親，也能將背包客納入服務對象，提升阿里山旅遊形象。