〈南部〉南大放棄遷校七股 市府：不符程序

2017-10-21

〔記者楊金城、劉婉君／台南報導〕國立台南大學校務會議通過不遷校到七股校區，投下震撼彈，有七股人氣憤批評南大是詐騙集團，有人失望，但也有人樂觀看待「歹戲拖棚」終於落幕，要南大歸還一百廿公頃市有地，帶來七股發展新契機。

市府也對此發出聲明表示，南大片面宣稱取消計畫，不符行政程序，也未尊重行政倫理。

市府聲明中指出，南大於民國八十六年向教育部提報七股校區設置計畫，行政院於民國八十九年同意籌設，如今校方未循正當程序提報中央核准，藉由全校公聽會與校務會議方式，即片面宣稱取消計畫。南大多年來都未主動進行工程設計，一再提案變更地點，導致進度嚴重拖延，與交通大學台南校區全力衝刺招生的態度宛如天壤之別，令人遺憾。

七股十份里長張水金說，七股校區土地被前台南縣府強制收回時都未補償原墾戶，希望南大歸還給原墾戶，已有道路、路燈等基礎設施的卅八公頃則做為公園。

七股區長莊名豪五年前曾帶領鄉親拜訪南大，爭取儘速設校，如今設校化為泡影，他說，七股人失望難免，希望市府好好利用土地開發，帶動七股發展。

市議員陳朝來對南大七股撤校高舉「歡迎」，他說，該地鄰近黑琵保護區、台灣最大的七股潟湖，旁邊就是台六十一線交流道，未來還有跨曾文溪的觀光大橋，絕對可像日本淡路島一樣規劃發展為國際級生態公園、觀光飯店的條件，南大還地，將可為七股帶來觀光旅遊新契機，帶動七股繁榮發展。