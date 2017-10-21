〈南部〉啟智生婚紗走秀 媽媽獻出第一次

2017-10-21

〔記者劉婉君／台南報導〕台南啟智學校與業界結合，培養學生一技之長，昨天並首度為高職部學生舉辦婚紗走秀活動，幫助學生展現自信美，八位學生既興奮又緊張地完成人生第一場走秀，還有媽媽也獻出自己的登台初體驗，牽著女兒的手一同走秀。指導老師說，「只要給學生機會和學習的時間，他們也可以表現得很好。」

為了給學生們一場最美好的走秀，南智的教職員、業界指導的造型師和八位參加美容美髮課程的高職學生，昨天一早就開始化妝、做造型，在全校師生熱烈的掌聲下，由校長林宏澤、實輔主任陳璽翔等師長陪同，展開婚紗走秀，還有學生在台下拉炮歡迎，給予走秀學生鼓勵。

學生們第一次登台走秀，有人前一晚緊張得睡不著，裝扮完成後，聽到師長們的稱讚，開心又害羞。有媽媽、爸爸牽著孩子的手一起走秀，一位媽媽笑說，「我也是第一次啊！」看到孩子的成長，相當高興。

林宏澤表示，希望透過此次展演，提供學生發揮的舞台，也幫助學生展現自尊心、自信心、自然美及社交能力。

校方表示，學校一週為學生安排三天實習課程，從一年級到三年級都有，盼能在學生走出校園之前，就幫助他們培養技能及為進入職場做準備；目前畢業學生就業的領域以中油居多，薪水也最穩定，美容美髮業人數居次，已有學生開始洗頭抽成，計薪標準也和一般相同。